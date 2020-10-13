Büyükşehir’de, “Kardeş Şehir Bakü” için düğmeye basıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleşti. Covid-19 tedbirleri kapsamında Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 17’si gündem dışı olmak üzere 37 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara sevk edildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Cumhur İttifakı tarafından meclise sunulan Bakü ile kardeş şehir önerisi olurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışması da oy birliği ile kabul edildi. Ek gündem maddelerinin de görüşüldüğü mecliste, Kuyucak ilçesinin doğalgaz dağıtım alanı kapsamına alınması kararı oy birliği ile kabul edildi. Yine Kuşadası Kadıkalesi’nde gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırma çalışmalarına destek olunması ile ilgili görüşülen ek gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Cumhur İttifakı’ndan anlamlı öneri

Kardeş şehir Bakü, ile ilgili Cumhur İttifakı Grubu tarafından meclise verilen önergede “İki devlet tek millet şiarıyla kardeşliğimizi fade ettiğimiz kardeş ülke Azerbaycan’ın 30 yıldır Ermeni işgali altındaki topraklarını azad etmek maksadı ile büyük bir kararlılıkla yürütmekte olduğu askeri harekatın yaşandığı bu günlerde Azerbaycan halkına dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Azerbaycan başkenti Bakü’nün kardeş şehir ilan edilmesi arz ve teklif ederiz” ifadelerine yer verildi.

Meclise sunulan öneriden memnuniyet duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, “Meclis üyelerim bu kardeş şehir ile ilgili öncesinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunu programımıza alalım, gerekli yazışmalarımızı yapalım. Güzel bir öneri. Bizim de karşı çıkacağımız bir öneri değil. Aksine memnuniyet duyacağımız bir öneri. Onun yazışmalarını yapalım, ona göre tekrar değerlendirelim” dedi.

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