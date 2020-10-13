YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir’de, “Kardeş Şehir Bakü” için düğmeye basıldı

Büyükşehir’de, “Kardeş Şehir Bakü” için düğmeye basıldı

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı meclisi ilk oturumunda, gündemin en dikkat çeken maddesi Cumhur İttifakı tarafından meclise sunulan “Kardeş şehir Bakü” önergesi oldu.Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleşti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı meclisi ilk oturumunda, gündemin en dikkat çeken maddesi Cumhur İttifakı tarafından meclise sunulan “Kardeş şehir Bakü” önergesi oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleşti. Covid-19 tedbirleri kapsamında Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 17’si gündem dışı olmak üzere 37 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara sevk edildi. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Cumhur İttifakı tarafından meclise sunulan Bakü ile kardeş şehir önerisi olurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışması da oy birliği ile kabul edildi. Ek gündem maddelerinin de görüşüldüğü mecliste, Kuyucak ilçesinin doğalgaz dağıtım alanı kapsamına alınması kararı oy birliği ile kabul edildi. Yine Kuşadası Kadıkalesi’nde gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırma çalışmalarına destek olunması ile ilgili görüşülen ek gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Cumhur İttifakı’ndan anlamlı öneri

Kardeş şehir Bakü, ile ilgili Cumhur İttifakı Grubu tarafından meclise verilen önergede “İki devlet tek millet şiarıyla kardeşliğimizi fade ettiğimiz kardeş ülke Azerbaycan’ın 30 yıldır Ermeni işgali altındaki topraklarını azad etmek maksadı ile büyük bir kararlılıkla yürütmekte olduğu askeri harekatın yaşandığı bu günlerde Azerbaycan halkına dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Azerbaycan başkenti Bakü’nün kardeş şehir ilan edilmesi arz ve teklif ederiz” ifadelerine yer verildi.

Meclise sunulan öneriden memnuniyet duyduklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, “Meclis üyelerim bu kardeş şehir ile ilgili öncesinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunu programımıza alalım, gerekli yazışmalarımızı yapalım. Güzel bir öneri. Bizim de karşı çıkacağımız bir öneri değil. Aksine memnuniyet duyacağımız bir öneri. Onun yazışmalarını yapalım, ona göre tekrar değerlendirelim” dedi.
“İlham Aliyev ve Alparslan Türkeş’in isimleri verilecek”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından MHP Grubu tarafından meclise sunulan önerge de oy birliği ile kabul edilerek, komisyona sevk edildi. MHP Grubu tarafından verilen önergede, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Başkanı Merhum Alparslan Türkeş’in isimlerinin Didim ilçemizdeki 2 caddeye verilmesini arz ve talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

Maddelerin görüşülmesinin ardından Başkan Vekili Karakoz, 15 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
67 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
AK Parti Geyve İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
"Murat Dağı Kütahya için büyük bir zenginlik"
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı

Aydın Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:08
Öğle
13:00
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Karabulut Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.