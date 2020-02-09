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Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 09.02.2020 15:23 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşlardan tam not aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşlardan tam not aldı. Önceki gün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca tipi halinde devam eden kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi de alarma geçti. Büyükşehir’e bağlı ekipler, yapılan planlama doğrultusunda kolları sıvarken, şehir merkezindeki tüm ana arterler kısa sürede kardan arındırıldı. Çift vardiye halinde görev yapan ekipler, bir yandan kar kaldırma çalışması yaparken, diğer yanda da yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun bir çaba sarf etti. Yaya kaldırımlarının bile mini loderle temizlendiği karla mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, merkez ilçe belediyeleriyle koordinasyon anlamında da örnek bir işbirliği sergiledi. Yollardan kaldırılan karları araçlarla şehir dışına taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ekipleriyle çoğu noktada ilçe belediyelerine de destek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, yoğun gayretlerinden dolayı öncelikle karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Başkan Sekmen, karla mücadele planlamasını daha kış sezonu başlamadan yaptıklarını anımsatarak, “Hangi ekibimizin nerede hangi çalışmayı yürüteceği zaten önceden belirlenmiş durumda. Üstelik ekiplerimiz karla mücadele çalışmasını yürütürken, kar yağışının durmasını bile beklemedi. İş makinelerimiz ulaşım ağlarının tamamında kar yağışının devam ettiği hallerde bile görev yaptı. Dolayısıyla karla mücadele sürecinde ne vatandaşımız, ne de sürücülerimiz en küçük bir aksaklıkla karşı karşıya kalmadı. Ana arterlerin kardan arındırılması bir yana bağlantı ve grup yollarında bile ekiplerimiz yoğun bir mesai yaptı” diye konuştu.
Erzurum’da karla mücadele çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Sekmen, süreçte ilçe belediyelerinin de iş makinası, araç-gereç ve personel bakımından desteklendiğini kaydetti. Sekmen, “Erzurum, iklimi gereği yoğun ve çetin kış koşullarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu manada bizler de olası her duruma karşı tedbirimizi almış vaziyetteyiz. Çok yoğun bir kar yağışı karşısında bile ilk 10 dakika içerisinde sahaya çıkabilecek hem teknik ve hem de işgücü anlamında büyük bir altyapıya sahibiz. Ekiplerimiz şu anda halen daha sahada ve kar temizliği çalışmalarını süratli bir biçimde yürütüyor” dedi.

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