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Büyükşehir’de “kırsal mahalle” zirvesi

05.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde önceki dönem bakanlar ve milletvekilleri, Cumhur İttifakı il başkanları ve 16 ilçe belediye başkanının katılımıyla Bütünşehir Yasası ile köy iken mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine ilişkin “Kırsal Mahalle Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Dilekçe Komisyonu Başkanvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, 16 ilçe belediye başkanı ile Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “7254 sayılı kanun gereği bir araya geldik. Sağlıklı karar alıp, şehrimize hizmetleri kısa sürede, konforlu şekilde iletebilmek amacıyla ilçelerimizde değişik çalışmalar yapılıyor. İlçelerde alınacak kararlar Büyükşehir’imizde onaylandıktan sonra hayata geçecek. 16 ilçe belediyemiz ve 1 Büyükşehir’imiz aynı kaygının, aynı sevdanın, aynı inancın, aynı kültürün sahibi olarak tek bir yumruk halinde hizmete devam ediyor. İl başkanımız bunu zaman zaman gündeme taşıyor, Türkiye’de başka yok, bu birlikteliğin kadrini, kıymetini bilmeliyiz. Daha güzel geleceğe taşımalıyız” ifadelerini kullandı.
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaklaşık 9 yıl kadar önce, 2012 yılı Kasım ayında Büyükşehir Yasası’nın değiştirildiğini ve 30 ilde 16 bin 220 tane köyün mahalleye dönüştüğünü hatırlattı. O dönem hemen hemen köylerinin yarısının mahalleye dönüştürüldüğünü ifade eden Yıldız, “Türkiye’de yaklaşık 34 bin 500 civarında köy olduğunu o zaman kabul edersek hemen hemen yarısı mahalleye dönüştürülmüş oldu. Yine aynı değişiklikle beraber bin 50 kadar da belde yine aynı şekilde mahalleye dönüştürüldü. 2012’de çıktıktan sonra, ilk belediye seçimlerinde yani 30 Mart 2014’te malum bu da belediyelerde uygulamaya geçti. Şimdi de 7254 sayılı kanun kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan kavramları üzerinde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Önceki dönem Ekonomi Bakanı ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ise, “Hepimiz siyaset yapıyoruz, bu siyasette halkın menfaatinin, şehrimizin imkânları doğrultusunda karar verip, değerlendirmek gerekir. Bugün Cumhur İktidarı olarak çok önemli şey yapıyoruz. Herkesi hayran bırakan, herkesi kıskandıran bir birliktelik gerçekleştiriyoruz. Bu birlikteliği, iki siyasi parti liderinin gerçekten olağanüstü bir liderlik vasfıyla ortaya koydukları duruşa ve karaktere bağlamak mümkündür” diye konuştu.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerlerin sıkıntıları ve süreçlerle ilgili toplantı olduğunu, istişare anlayışı içerisinde bu tür toplantıların önemli olduğunu ifade ederken, Dilekçe Komisyonu Başkanvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İsmail Tamer de cumhur ittifakının Türkiye’nin geleceğine katkı koymasıyla bu birlikteliğin uzun süre devam etmesini Allah’tan dileyerek, Kayseri’nin her zaman örnek olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise yaptığı konuşmada, “Burada güzel bir manzara var. Cenab-ı Allah bundan sonra yapacağınız tüm işleri hayırlı kılsın. Burada bakanlarımızın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” derken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok da “Bizlere yani, MHP’ye gelen bütün meseleleri, sorunları ilettiğimiz zaman mutlaka bir karşılık geliyor, mutlaka bir çalışmanın bize dönüşü oluyor. Bundan MHP olarak halkımız ve şehrimiz adına memnun olduğumuzu beyan etmek istiyorum. Burada 17 belediye başkanımız var, Rabbimin bereketini görüyoruz” dedi.
Toplantıda açılış konuşmalarının ardından 7254 sayılı kanun kapsamındaki konular ilçe belediye başkanlarının da konuşmalarıyla kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

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