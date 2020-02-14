YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Büyükşehir’de Şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

Büyükşehir’de Şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

MALATYA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:58 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, bugün gerçekleşen ikinci oturum ile Şubat toplantıları tamamlandı.Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen ikinci oturuma Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlık etti.

Büyükşehir’de Şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, bugün gerçekleşen ikinci oturum ile Şubat toplantıları tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen ikinci oturuma Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlık etti. Meclis toplantısından önce kısa bir konuşma yapan Başkan Gürkan; “Meclis toplantımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir kar yağdı. Kar bolluktur berekettir. Bazıları biraz rahatsız oluyor kardan, rahatsız olan rahmetten rahatsız oluyor demektir. Kardan rahatsız olunmaz, ne kadar kar yağarsa o kadar iyidir. Kar senesi var senesidir. Size şu müjdeyi vereyim, şu anda bizim kaptaj’da kaynak suyumuz tahliye vermeye başladı. Bolluk ve bereketin olduğu yerde her şey güzel olur” dedi.
Kar yağışından sonra kapanan 506 mahalle yolunun büyük bölümünün ulaşıma açıldığını belirten Başkan Gürkan, “Sosyal Medyada yolların açılmasıyla ilgili algı oluşturma çabası içinde olanlar var. Mesai arkadaşlarımızın emeğine saygısızlık ediyorlar. Biz sadece kent merkezinde değil Malatya’nın her metrekaresinde çalışıyoruz. Kent merkezimizde sorumlu olduğumuz ana arterlerin tamamı açık. Geceden beri birçok caddeyi trafiğe kapatarak temizlik yapıyoruz. Mesai arkadaşlarımız geceli-gündüzlü çalıştı. Çalışmaya da devam ediyorlar” ifadelerine yer verdi.
Meclis toplantısında söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise Arapgir’in Pütürge ilçemiz ile birlikte en fazla kar yağışı alan bir bölge olduğunu belirterek “Bu konuda yaklaşık 40 km üzerinde karlı bölge, kar kesildiğinde 2 gün içerisinde açılmayan yerler, bizim ekibimiz ile büyükşehir ekibi birlikte çalışarak kapanan yolları açıyoruz. Büyükşehir Belediye Yol Asfalt ve Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu yetkilerden dolayı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorlar” dedi.
Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan’da “Çok şükür rahmet yağdı. Açılmayan az bir yolumuz kaldı. Büyükşehir ve bizim ekibimiz tam bir uyum ve işbirliği içerisinde çalışıyorlar, bu uyum sizlerin sayesinde oluyor” ifadelerine yer verdi.
Toplantı Gündem ilanından mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu görüşülerek kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısının ise 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir’de Şubat ayı meclis toplantıları sona erdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Görenler kardeş sanıyor ama... Görenler kardeş sanıyor ama...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Malatya Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
12:46
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Ferah Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

6 şahısa fuhuştan 14 bin 262 TL ceza kesildi

6 şahısa fuhuştan 14 bin 262 TL ceza kesildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Malatyaspor Taraftarlar Derneği’nden ‘takımımızın yanındayız’ mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.