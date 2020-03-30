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Büyükşehir’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.03.2020 14:08 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU’da çalışan bin 165 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Hizmet Binası’nda imzalandı.

Büyükşehir’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler için toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU’da çalışan bin 165 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Büyükşehir Hizmet Binası’nda imzalandı. Toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy arasında imzalandı. Sözleşmeyle işçi personele, ilk yıl ücretlerde yüzde 8 + 8 olmak üzere yıllık yüzde 16 artış verildi. Ayrıca sosyal haklarda da aynı oranda artış sağlandı.
Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde 680, İSU’da ise 485 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli sayılacak sözleşme 3 yıllığına yürürlüğe konuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’ndeki toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların ücretlerine 1. yıl için yüzde 16, 2. ve 3. yıllarda ise enflasyon değeri baz alınacak şekilde zam yapılacağı belirtildi. Sosyal yardımlara da aynı oranda artış yapılacağı bilgisi verildi.
Zam ile ilgili açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Büyükakın, “Yapılan çalışmalar sonucu Belediye Başkanlığımıza bağlı ve İSU’da çalışan bin 165 işçimizin 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşmesini imzaladık. Sözleşmemizin hepimiz için ve emekçi kardeşlerim için güzel sonuçlar vermesini diliyorum” dedi.
Sözleşme sonrası konuşan Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Ersoy ise, “Korona virüs salgınından dolayı toplu iş sözleşmelerinin her aşamasının dondurulduğu bu günlerde, çalışanlarımızı ve bizleri sevindiren anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Başkanımız Tahir Büyükakın, ilimize yapmış olduğu önemli ve başarılı çalışmaların yanı sıra çalışanlara verdiği sözü tutarak öncelikle KHK kapsamında Belde A.Ş’de çalışan 5 bin işçimize seçimden önce verdiği 630 TL zam sözünü yerine getirdi. Bugünde kadrolu işçi arkadaşlarımıza böylesi hassas bir ortamda yüzde 16 zam yaparak emek dostu ve işçilerin hamisi olduğunu göstermiş oldu. Kendisine tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

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