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Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci

03.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan PERAŞ personelinin sendikal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan PERAŞ personelinin sendikal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, "İnşallah yine el ele, omuz omuza tüm kardeşlerimizle birlikte Denizlimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’de çalışan PERAŞ AŞ personelinin 1. Dönem 2021-2022 Toplu İş Sözleşmesi Öz-Güven-Sen ve Hizmet-İş Sendikası ile imzalandı. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, HAK-İş Başkan Vekili Hüseyin Öz, Öz-Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, PERAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Ali Aydın ile Hizmet-İş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez katıldı. Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinde sendikal sürecin tamamlanması ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması hususunda büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “PERAŞ şirketimizde çalışan 2 bin 818 arkadaşımızı kapsayan Hizmet İş ve Öz-Güven-Sen sendikaları ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi imzaladık. Sendika sürecini biz de arzu etmiştik. Sendika işçilerimizin en doğal hakkıdır. Bu noktada sendika temsilcilerimiz ve bizler işçilerimize verilebilecek en üst seviyede imkanlar için gayret ediyoruz” dedi.

“Yarınımız, bugünümüzden daha güzel olsun”
Çalışanların mutluluğu ve huzuru için birlikte gönül gönüle çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Çalışan arkadaşlarımızın en üst seviyede imkana kavuşması, evine huzurlu bir şekilde gitmesi ve iş güveni açısından rahat olması konusunda bugüne kadar gayretlerimizi sürdürdük. İnşallah bu toplu sözleşmeyle birlikte İnşallah yine el ele, omuz omuza tüm kardeşlerimizle birlikte Denizlimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ilk, bundan sonraki toplu sözleşmelerimiz de devam edecek. Şimdiden çalışanlarımıza, sendikamıza ve Büyükşehir Belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Yarınımız, bugünümüzden daha güzel olsun” ifadelerini kullandı.

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