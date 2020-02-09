Büyükşehir’de yaz ve kış mesaisi bir arada

Yılın her döneminde birbirinden farklı iklimsel özelliklerin ön plana çıktığı Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları da farklılık gösteriyor. Büyükşehir’e bağlı kimi ekipler şehir merkezi ve güney ilçelerde karla mücadele ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı birimler ise, kuzey ilçelerde gölet, sulama kanalı ve yol yapım çalışmaları yürütüyor.

Yılın tamamının çeşitli yatırım ve hizmetlerle değerlendirildiği Büyükşehir Belediyesi’nde, yaz ve kış mesaisi adeta bir arada yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Tekman, Karayazı, Karaçoban ve Hınıs başta olmak üzere şehrin doğu ve güneyindeki birçok ilçede karla mücadele ederken, Oltu, Olur ve Şenkaya gibi ilçelere de aynı anda yeni göletler, yollar ve sulama kanalları kazandırıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, hizmet ve yatırım planlamasına vurgu yaparak, “Bizim değil bir mevsim, Erzurum için kaybedecek bir günümüz bile yok” ifadesini kullandı.

Başkan Sekmen: “Yılın tamamında çalışıyoruz”

Erzurum’un, sahip olduğu iklim koşulları sebebiyle kış aylarının yerel hizmetler açısından durağan geçirildiği bir kent olduğuna işaret eden Başkan Sekmen, “Kış denilince tabi akıllara ilk gelen karla mücadele oluyor. Biz bu manada şehrimizin ihtiyaç duyduğu çalışmaları elbette yapıyoruz. Ancak Erzurum’un kış mevsiminin ortasında bile birbirinden farklı iklim özelliklerine sahip olduğunu da gözden kaçırmıyoruz. Yani şehrin bir tarafında karla mücadele ederken, diğer tarafında da alt ve üstyapı çalışmalarını rahatlıkla yürütebiliyoruz” diye konuştu.

Başkan Sekmen, önceki gün yağan yoğun karla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin anında teyakkuza geçtiğini dile getirerek, “Ekiplerimiz gerek merkezde ve gerekse ilçelerimizde çok yoğun bir karla mücadele çalışması yürüttü” dedi. Büyükşehir’in bir yanda bu çalışmaları yürütürken, diğer yanda da Oltu, Olur ve Şenkaya’da da mesai yaptığının altını çizen Sekmen, “Kış mevsiminde olmamıza rağmen ekiplerimiz şu anda Oltu ilçemize bağlı Ünlükaya’da gölet inşa ediyor. Yine kırsal hizmet birimlerimiz Şenkaya Paşalı’da sulama kanalı çalışması yürütmekle beraber, bir başka ekibimiz de Olur ilçemize bağlı Şalpazarı bölgesinde yeni yollar yapıyor. Yani bizim hizmet anlayışımızda zaman ve mevsim mefhumu yok; ekiplerimiz yaz ve kış mesaisini aynı anda yapıyor” şeklinde konuştu.

