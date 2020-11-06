YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehirden ‘10 Kasım Atatürk Fotoğrafları Sergisi’

Büyükşehirden ‘10 Kasım Atatürk Fotoğrafları Sergisi’

ANTALYA HABERLERİ  | 06.11.2020 12:24 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile anıyor. Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda 9-13 Kasım tarihleri arasında açık kalacak sergi, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve konuşmaları eşliğinde ziyaret edilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü gelecek nesillere daha iyi tanıtmak ve anlatmak amacıyla düzenlenen sergide fotoğraflar, Atatürk’e ait özdeyişler ile birlikte sergilenecek.
100’ü aşkın fotoğraf sergilenecek
Antalya Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda 9-13 Kasım tarihleri arasında açık kalacak sergide büyük bir asker ve devlet adamı olan Atatürk’ün bu özelliklerini yansıtan 100’ü aşkın fotoğraf yer alacak. Atatürk’ün özdeyişleriyle süslenen fotoğrafların olduğu sergi, sevdiği şarkılar ve konuşmaları eşliğinde gezilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı
Deprem anında masasında telefonla konuşmayı sürdüren adamın görüntüleri şaşırtıyor
Deprem anında masasında telefonla konuşmayı sürdüren adamın görüntüleri şaşırtıyor
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Antalya Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Güney Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Seda Özen Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Traktörlerde Bulunması Gereken Teçhizatlar
Traktörlerde Bulunması Gereken Teçhizatlar
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.