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Büyükşehir’den 15 Temmuz’un anısına tenis turnuvası

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tenis turnuvası düzenlendi. Turnuva 64 erkek, 16 kadın tenisçinin katılımı ile başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Türk Milleti için çok önemli bir gün olan 15 Temmuz Günü’ne ithafen tenisin birleştirici yönünü ortaya koyarak tenis turnuvası gerçekleştirdi.
Turnuva, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri tenis kortlarında 64 erkek, 16 kadın tenisçinin katılımı ile başladı. Kıyasıya mücadele eden sporcular bir üst tur için ter döktü. 7 Temmuz Salı günü başlayan turnuvanın final maçları ise hafızalarda canlılığını daima koruyan ve milletin bir ve beraberce vermiş olduğu mücadelenin büyüklüğünün her zaman hatırlandığı 15 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Verilen mücadelenin sonucunda Kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye giren sporculara Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hediye çeki takdim edilecek.

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Melikgazi
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