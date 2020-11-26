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Büyükşehir’den 2 bin ceviz fidanı desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 26.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 yılında il genelinde Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, 2 bin adet ceviz fidanı desteği sağlandı.Alaçam’da ceviz üretimini geliştirmek amacıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce 2020 yılı Samsun’da Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, ceviz bahçesi tesisleri kurmak amacıyla İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtelif mahallelerde belirlenen çiftçilere bedelsiz olarak 2 bin adet ’chandler’ cinsi aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den 2 bin ceviz fidanı desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 yılında il genelinde Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, 2 bin adet ceviz fidanı desteği sağlandı.
Alaçam’da ceviz üretimini geliştirmek amacıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nce 2020 yılı Samsun’da Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, ceviz bahçesi tesisleri kurmak amacıyla İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından muhtelif mahallelerde belirlenen çiftçilere bedelsiz olarak 2 bin adet ’chandler’ cinsi aşılı ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde İlçe Müdürü Mehmet Güreş ve teknik personeller tarafından gerçekleştirildi.
Güreş, "Ceviz fidan fiyatının yüksek olmasından dolayı da çiftçilerimiz ekonomik olarak zorlanmakta, ceviz yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz güvenilir, aşılı fidan temin etmekte güçlüklerle karşılaşmaktaydılar. Bu proje ile yöremizin iklim ve toprak yapısına uygun ceviz fidanları ile verimi yüksek kapama ceviz bahçeleri kurulacaktır. Çiftçilerimize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her türlü teknik destek verilecek olup, daha fazla finans kaynaklarının bulunmasıyla yeni projeler yapılacaktır" dedi.

Büyükşehir’den 2 bin ceviz fidanı desteği

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