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Büyükşehir’den 23 Nisan’da gezici araçlarla mobil konser

MUĞLA HABERLERİ  | 22.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Korona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların en coşkulu şekilde kutlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün talimatıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası gezici araç ile mahalle mahalle dolaşarak konserler veriyor.
Balkonlar kırmızı-beyaza büründü
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mobil sahneyle mahalle mahalle dolaşarak konserler veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası 23 Nisan coşkusu yaşatarak evlerinde kalan vatandaşlara moral veriyor. Büyük ilgi gören konserler öncesi Büyükşehir Belediyesi ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. Konser sırasında bağımsızlığın sembolü Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan Muğlalılar, orkestra ve bando takımının seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik ederek büyük coşku yaşıyor.
Başkan Gürün, ses araçlarını ilçelere uğurladı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 23 Nisan’da çocuklara bayram coşkusu yaşatacak olan ses araçlarını ilçelere uğurladı. Başkan Gürün’ün katılımıyla ilçelere yola çıkan ses araçları, 23 Nisan Perşembe günü 13 ilçede aynı anda ses araçlarıyla gezici olarak müzik yayını yapacak. Ayrıca 23 Nisan günü akşam saat 21.00’da Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Muğlalılar da İstiklal Marşını her birlikte söyleyecek.

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İmsak
04:48
Sabah
06:16
Öğle
13:10
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Çağlar Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
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