Büyükşehir’den 3 dilde Kaleiçi haritası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kaleiçi’ni yerli ve yabancı turistlerin daha kolay gezebilmesi için üç dilde Kaleiçi ve Çevresi Kültür Turizm Haritası hazırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin 2 bin yılı aşan yerleşimine tanıklık eden, turistik çekim merkezi tarihi Kaleiçi için özel bir harita çalışması gerçekleştirdi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Kaleiçi ve yakın çevresindeki başlıca kültür ve doğa varlıklarını tespit ederek, Kaleiçi ve Çevresi Kültür Turizm Haritası hazırladı. Kente gelen yerli ve yabancı turistler 3 rotadan oluşan ve kısa bilgi notlarının yer aldığı harita ile Kaleiçi’ni tanıyarak ve anlayarak gezecek. İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak hazırlanan ve 60 bin adet basılan harita, muhtarlara, turizm enformasyon bürolarına dağıtıldı ve Kaleiçi’nin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

Gezi için 3 rota belirlendi

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Durmuş Ali Arslan, harita ile ilgili, “Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla yeni bir Kaleiçi haritası hazırladık. İnsanların cebine sığabilecek kadar küçük ama açılınca ihtiyaç duyulan tüm rotaların yer aldığı bir harita. Haritada 51 kültür ve doğa varlığı tespit edilerek yapılar hakkında kısa bilgi notları yer alıyor. Kaleiçi’ni gezmek ve tanımak isteyenler için 3 tane rota belirledik. İlki Roma-Bizans rotası, ikincisi Osmanlı-Selçuklu ve Türkiye ile ilgili güzergahların bulunduğu rota, son olarak da bunların hepsini kapsayan uzun tur rotası. Haritada yerli ve yabancı misafirlere Kaleiçi’ni yakından tanıma fırsatı sunuluyor" dedi.

Antalya’da turistik yerler ve eserlerin tanıtımı noktasında şimdiye kadar yapılan çalışmaların yetersiz olduğuna değinen Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Durmuş Ali Arslan Antalya’nın tanıtımı noktasında bir çok envanter hazırlığında bulunduklarını ifade etti. Arslan, “Başkanımız Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan turizm enformasyon bürolarını yakında faaliyete geçireceğiz. Herkes harita ve benzeri tanıtım argümanlarına bu bürolardan kolayca ulaşabilecek” diye belirtti.

