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Büyükşehir’den 332 araçlık otopark

İZMİR HABERLERİ  | 14.07.2020 12:11 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içinde trafik yoğunluğu ve park sorunu yaşanan bölgelere müdahale ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içinde trafik yoğunluğu ve park sorunu yaşanan bölgelere müdahale ediyor. Yeşildere Caddesi’nden Vezirağa bölgesine alternatif bağlantı yolu açan Büyükşehir, Gaziemir’deki alışveriş merkezinin bitişiğinde 332 araçlık otopark alanı oluşturdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yoğun araç trafiğinin ve otopark sorununun yaşandığı kilit noktalara çözüm bulmaya devam ediyor. Kentin en işlek caddelerinden Gaziemir Akçay Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı başlatılan ve bölgedeki alışveriş merkezinin bitişiğindeki boş araziye yapılan yeni otopark inşaatı tamamlandı. Toplam 332 araçla 40 bisiklet ve motosikletin yararlanabileceği otoparkta 16 adet de engelli park yeri ayrıldı. Aynı anda 6 elektrikli aracın da yararlanabileceği yeni otoparkın yapım çalışmaları kapsamında yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kilit parke döşendi ve otoparkın çevresine yayalar için kaldırımlar yapıldı. Bölgedeki park sorununu ve trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak otoparkın kısa süre içinde kullanıma açılması planlanıyor.

Vezirağa’da çevre düzenlemesi tamam
İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu İZBETON’un Lale ile Çaldıran mahallelerini Yeşildere Caddesi’ne bağlayan yeni alternatif yol için kaldırım ve parke çalışmaları da tamamlandı. 2 bin 300 metrekare çim parke ve bin 314 metrelik kaldırım imalatı yapılarak bölgedeki çevre düzenleme çalışmaları bitirildi. Yolda yürütülen sıcak asfalt döküm çalışmalarının da bir hafta içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Mürselpaşa’da çalışmalar tam gaz devam
İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan olan Mürselpaşa Bulvarı’nın yan yolunu Gıda Çarşısı’na bağlayacak yeni bağlantı yolu için de çalışmalar hızla devam ediyor. Yan yolun inşaatında asfalt dökümü ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, yeni yolda da zemin hazırlığı çalışmaları sürdürülüyor.

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