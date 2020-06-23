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Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Bugün öğle saatlerinde Aydın’da etkisini gösteren sağanak ve fırtınaya karşı teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde zor durumda kalan vatandaşlara yardımcı oldu.Acarlar Mahallesi’nde fırtınadan dolayı birçok çatı zarar görürken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi anında müdahale ederek uçan çatıların altında kalan hayvanları kurtardı.

Bugün öğle saatlerinde Aydın’da etkisini gösteren sağanak ve fırtınaya karşı teyakkuza geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde zor durumda kalan vatandaşlara yardımcı oldu.
Acarlar Mahallesi’nde fırtınadan dolayı birçok çatı zarar görürken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi anında müdahale ederek uçan çatıların altında kalan hayvanları kurtardı. Fırtınadan dolayı mahalledeki elektrik telleri de koparken itfaiye ekipleri oluşabilecek yangına karşı hazır bekledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, olayın duyulması üzerine hazırda bekletilen ekiplerin hızla olay yerine intikal ederek müdahalede bulunduğunu belirtti.
Diğer taraftan Aydın’da sabah saatlerinde beklenen sağanak öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde temizlik çalışması yaptı. Ekipler olumsuz hava koşullarının risklerine karşı teyakkuz halinde bekledi.
Vatandaşlar dün gece Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa mesaj ile şiddetli yağış ve fırtına konusunda bilgilendirilmişti.

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