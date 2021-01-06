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Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine malzeme desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.01.2021 14:44 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteğini aralıksız sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin 12 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerini ve sporcuları antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzeme desteği birçok branşta sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik malzeme desteğini aralıksız sürdürüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin 12 ilçesinde faaliyette olan amatör spor kulüplerini ve sporcuları antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzeme desteği birçok branşta sağlanıyor. Futbol, voleybol, basketbol, bocce, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu, kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, güreş ve su sporları olmak üzere Kocaeli amatör spor kulüplerinin faaliyet gösterdiği tüm branşlarda destek veriliyor.
2020 yılında amatör spor kulüplerine malzeme desteği kapsamında Kocaeli’nde faaliyette olan amatör spor kulüplerinin talepleri doğrultusunda spor malzemeleri verildi. Pallino topundan rakete, Kick Boks eldiveninden yağmurluğa kadar farklı malzeme çeşidini içiren destek kapsamında bu yıl talepte bulunulan spor malzemeleri kulüp başkanlarına ve yetkililerine teslim edildi.
Büyükşehir malzeme desteğinin yanı sıra stat, saha ve spor tesislerini de kulüplerin hizmetine sunarak amatör spora ve sporculara destek oluyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tüm spor tesisleri, kulüplerin kullanımına sunularak hem antrenmanlar hem de müsabakalar için önemli bir altyapı desteği sağlanıyor.

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