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Büyükşehir’den anlamlı günde anlamlı proje

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete girdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete girdi. Tesis ile günlük 50 ton atık düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek.
Türkiye’nin en çevreci ve en temiz belediyesi unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, iki ilçede daha vahşi depolamaya son veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bir süre önce hayata geçirdiği Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesini tamamlayarak anlamlı bir günde hizmete aldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete giren tesis ile Buldan ve Güney ilçeleri ile bağlı mahallelerinden toplanacak günlük 50 ton evsel katı atık vahşi depolanmadan düzenli depolama sahasında bertaraf edilecek. Buldan ve Güney ilçelerinden toplanarak yaklaşık 7.000 metrekare büyüklüğündeki tesise getirilen evsel katı atıklar buradan özel dizayn edilmiş tırlarla Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşınacak.
Riskler ortadan kaldırılacak
Katı atıklar daha sonra nakledildiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları ise ekonomiye geri kazandırılacak. Tesis ile bugüne kadar katı atıkları vahşi depolayan Buldan ve Güney ilçelerinde oluşan tüm riskler de ortadan kalkacak.
Ekonomiye katkı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Babadağ ve Sarayköy ilçelerinin ardından Buldan ve Güney ilçelerinde de vahşi depolamaya son verdiklerini söyledi. Düzenli depolama ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına olan olumsuzluklarını gidermenin yanında ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, tesisin anlamlı bir günde hizmete girmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi. Çevre yatırımlarının her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Türkiye’nin ’en çevreci’, ’en sağlıklı’ ve ’en temiz’ kenti unvanını taşımanın verdiği gururla çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermedik. Geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum" dedi.

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Denizli Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

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Sabah
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Öğle
13:07
İkindi
17:00
Akşam
20:30
Yatsı
22:08

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Şule Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
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