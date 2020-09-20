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Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar için arabada maç keyfi düzenleyecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanda bir araya gelemeyen vatandaşlar için arabada düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar için arabada maç keyfi düzenleyecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanda bir araya gelemeyen vatandaşlar için arabada düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 20 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor- Sarıyer müsabakasını Kocaelililer arabada izleyecek. ‘Arabada Maç Keyfi’ bugün saat 19.00’da Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek. 19.00’da karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor- Sarıyer müsabakasını Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi sayesinde Milli İrade Meydanı’nda arabada izleyebilecek.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:59
İkindi
16:25
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beyza Eczanesi
Golcuk
Şen Eczanesi
Cayirova
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Hakan Eczanesi
Korfez
Merkez Eczanesi
Basiskele
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