Büyükşehir’den arabalı sinema günleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Arabalı Sinema Günleri” Hitit Kapısı’nda başladı. 6 gün sürecek etkinliğin ilk gününde “Aşk Tesadüfleri Sever” filmi yayınlanırken ikinci günü ise “Selvi Boylum Al Yazmalım” izleyicilerle buluştu.

Yeni tip korona virüs salgını sonrası verilen ulusal mücadelede geçilen kontrollü normalleşme ile birlikte Büyükşehir Belediyesi kültür etkinliklere hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden başladı. Bu kapsamda Büyükşehir, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırladığı “Arabalı Sinema Günleri” ne, Oğuzeli Kavşağı’nda bulunan Hitit Kapısı’nda Ömer Faruk Solak’ın yönettiği, başrollerini Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin’nin paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever filmi ile başladı. Katılımın ücretsiz olduğu ve daha öncesinde rezervasyon yapılan etkinlikte, sosyal mesafe kuralları uygulanırken, araçlardan çıkma yasaklandı, araba içinde en fazla 3 kişiye izin verildi. Maske takmanın zorunlu olduğu sinema günlerinde Büyükşehir Belediyesi araç içlerine ikramda bulundu. İkinci günde ise Cengiz Aymatov’un eserinden uyarlanan, Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerinde Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ın olduğu Selvi Boylum Al Yazmalım filminin gösterimi yapıldı.

Arabalı Sinema Günleri, Hitit Kapısı’nda 05 Temmuz’da Sarıkamış Çocukları filmi ile devam edecek. Devamında sinema günleri adres değiştirerek Alleben Göleti 1 Nolu otoparkında sinemaseverlerle buluşacak. Alleben Göleti’nde, 07 Temmuz’da Anadolu Kartalları, 08 Temmuz’da ise Bayi Toplantısı filmlerinin gösterimi yapılacak.

İzleyenler eşsiz bir gece yaşadı

Oğlu Berat’a doğum günü hediyesi olarak arabalı sinema günlerine getiren Nuray Kılıçaslan, “Daha önce başka şehirlerde bu etkinliğin yapıldığını görmüştük ve keşke bizim şehrimizde de olsa bizde gidebilsek diye aklımızdan geçirmiştim. Büyükşehir Belediyesi sayesinde hiçbir etkinlikte diğer şehirlerden geri kalmıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Salih Çelik ise, 7 yıldır Gaziantep’te yaşadığını ve böyle bir etkinliğin onu ve ailesini mutlu ettiğini ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Daha öncesinde yaşadığım hiçbir ilde bu tarzda bir etkinliğe katılmadım. Özellikle pandemi sürecinde böyle bir etkinliğin yapılması bizler için gerçek anlamda büyük bir şans. Eşimin ayarladığı organizasyonda ailecek katılmak ayrı bir güzel” diye konuştu.

