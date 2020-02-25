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Büyükşehir’den Âşıklar Şöleni

ERZURUM HABERLERİ  | 25.02.2020 18:08 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin “Âşık Sümmani” adıyla organize ettiği Âşıklar Şöleni büyük ilgi gördü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin “Âşık Sümmani” adıyla organize ettiği Âşıklar Şöleni büyük ilgi gördü. İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Erzurumlu halk ozanlarının adeta çıkarma yaptığı şölen, sazlı-sözlü ziyafete dönüşürken, Âşık Sümmani’nin hayatı, sanatı ve edebi yönü de ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin’in açılış konuşmasını yaptığı şölende, kimi zaman duygusal anlar da yaşandı. Halk âşıklarının deyiş ve koşmalarıyla adeta mest olan Dadaşlar, âşık atışmalarını ise ilgiyle izledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel etkinliklerine vurgu yaptı. Hasan Şahin, “Kültürümüzün sazlı ve sözlü biçimde anlatılışı var ki, işte burada da halk ozanlarımız ve âşıklarımız devreye girmektedir. Gönül dilimizi konuşan ve bizi olduğumuz gibi yansıtan bir sanatın icracısı olan âşıklarımız, bilinmelidir ki; Büyükşehir Belediyemizin nazarında en mümtaz kültür elçilerimiz arasındadır” dedi. Âşık Sümmani’nin ise, Türk Halk Edebiyatı açısından bir ekol olduğunu kaydeden Şahin, Erzurum’un abide ozanlarından olan Âşık Sümmani’nin ismini verdiğimiz bu şölen vesilesiyle ne büyük bir değere sahip olduğumuzu bir kez daha fark etmiş, ilaveten Sümmani Baba’nın hatırasını da, böylelikle yâd etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat ise, Erzurum’un âşıklık geleneğinin ve saz şiirinin önde gelen merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti. Polat, “Erzurum, nasıl ki, Nefileri, Erbabi’leri, Mahirileri ve Kadı Darir’leri yetiştirerek ilim ve irfan erbabının anayurdu olmuşsa; Emrah, Âşık Yaşar Reyhani, Âşık Rahmani ve Mevlüt İhsani gibi daha nice ustaları bağrında büyüterek kültür tarihimize kazandırmıştır. Kuşkusuz âşıklarımızın her birisi yaşadıkları dönemlere damgalarını vurmuş, sonuç itibariyle âşıklık geleneği gibi çok kıymetli bir değer zincirini vücuda getirmişlerdir” diye konuştu.
Âşıkların, gönül köprüsü ve aynı zamanda gönüllerin dili olduğunu kaydeden Fevzi Polat, “Rahmeti Rahmana yürüyen Sümmani Baba da, kuşkusuz bu gönül köprüsünün mimarlarından, Hakk ve halk âşıklarından en önemlisidir. O’nun yaşadığı zaman dilimi Osmanlı’nın son dönemlerine müsadif olsa da, hayatı, edebi kişiliği ve Türk halk edebiyatına kazandırdığı sayısız eserleriyle yeri kesinlikle doldurulamamıştır. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Âşık Sümmani’ ismiyle organize ettiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Âşıklar Şöleni, Sümmani Baba’nın bizlere bıraktığı kültür mirasını yaşatma açısından önemli bir adımdır” şeklinde konuştu. Program daha sonra halk ozanlarının saz ve söz performanslarıyla devam etti. Âşık Ruhani’den, Temel Turabi’ye, Âşık Hüseyin Sümmanioğlu’ndan Ebubekir Zamani’ye varıncaya kadar çok sayıda halk ozanın katıldığı âşıklar şöleni, atışmalarla sona erdi.

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