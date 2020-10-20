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Büyükşehir’den Atatürk konulu ödüllü şiir yarışması

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Atatürk’ün İzinde Sonsuza Dek” konulu şiir yarışması düzenleyecek.

Büyükşehir’den Atatürk konulu ödüllü şiir yarışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Atatürk’ün İzinde Sonsuza Dek” konulu şiir yarışması düzenleyecek. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı yarışmada, dereceye giren ilk 4 öğrenciye ödül olarak bisiklet verilecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve onun fikirlerini ilelebet devam ettirmek amacıyla bir şiir yarışması düzenliyor.
Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da tüm Türkiye’nin saygı duruşuna geçeceği anma günü özelinde, öğrencilerin edebi yanlarını ön plana çıkartıp, Atatürk’e olan sevgilerini şiir ile yansıtmalarını sağlayacak olan yarışmaya katılımın yüksek olması bekleniyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen şiir yarışmasında Aydın’da ikamet eden 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından dereceye giren ilk 4 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

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