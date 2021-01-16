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Büyükşehir’den Başkent’in dört bir yanına hijyen desteği

16.01.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla etkin mücadelesine devam ediyor.Ankara Zabıtası, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe ilçe dolaşarak esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğinde bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla etkin mücadelesine devam ediyor.
Ankara Zabıtası, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe ilçe dolaşarak esnaf ve vatandaşa ücretsiz hijyen desteğinde bulunuyor. Zabıta Daire Başkanlığı son olarak Ankara’nın Çubuk ilçesindeki esnaf odalarına, pazarcı esnafına ve vatandaşlara hijyen desteği sağladı. Kent genelinde ilçe ilçe dolaşarak vatandaşlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile tüm esnaf odaları, pazarcı ve mahalle esnafını ziyaret ederek hijyen desteğinde bulunan Ankara Zabıtası ekipleri, son olarak Çubuk ilçesinde ücretsiz 25 bin maske ve 150 adet yer dezenfektanı dağıttı.
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe uyarısı
Korona virüs salgının başladığı günden bugüne kadar denetimlerine ara vermeden devam eden Ankara Zabıtası, Çubuk ilçesi ziyaretinde hijyen desteğinin yanı sıra hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulundu.
İlçe ziyaretlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara’mızın Çubuk ilçesinde çeşitli esnaf odalarımızı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtma programı gerçekleştirdik. Aynı zamanda pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza da maske desteğinde bulunarak, temizlik ve maske kurallarını da hatırlattık. Umut ediyoruz ki en yakın zamanda hep beraber el ele vererek bu dönemi atlatacağız” dedi.

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