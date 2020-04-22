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Büyükşehirden başkentli çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

ANKARA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçirecek olan başkentli minikler için özel bir kutlama programı hazırladı.

Büyükşehirden başkentli çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçirecek olan başkentli minikler için özel bir kutlama programı hazırladı. Kentin bulvar ve caddeleri Türk bayrakları ve billboardlarla donatılırken, 23 Nisan Perşembe günü tüm çocukları aileleriyle birlikte balkonlara davet eden Büyükşehir Belediyesi, balonlarla süslenen üstü açık gezi araçlarıyla dolaşarak hem şarkılar çalacak hem de animasyon gösterileriyle çocukları eğlendirecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle özel bir programla kutlayacak. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocukları unutmayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bir ilke imza atacak ve bayramı evlere taşıyacak.
“EvimizBayramYeri” sloganıyla başkentli çocukları 23 Nisan Perşembe günü aileleriyle birlikte balkonlara davet eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, küçük sürprizlerle çocukların karşısına çıkacak.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program Ankara Valiliği’nin aldığı yeni kararlar doğrultusunda değiştirilirken, daha önce 25 ilçede tüm gün dolaşması planlanan 10 üstü açık gezi aracı başkentin 7 merkez ilçesinde 14.30-17.00 saatleri arasında dolaşarak çocuk şarkıları çalacak.
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle’de cadde cadde dolaşarak çocuk şarkıları ve marşları çalacak olan Büyükşehir Belediyesi ayrıca animasyon ekiplerinin gösterileriyle balkonlara çıkacak olan çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.
Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü nedeniyle başkentin cadde ve bulvarları kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla süslenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla “Asırlık Gurur 100. Yıl Kutlu Olsun” mesajlarını içeren billboard ve afişler de kentin her noktasında yerini aldı.
Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de başkentlileri hep birlikte balkonlardan “İstiklal Marşı”nı okumaya da davet etti.

Büyükşehirden başkentli çocuklara özel 23 Nisan kutlaması

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