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Büyükşehir’den bayram hediyesi

İZMİR HABERLERİ  | 26.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi yine binlerce aileyi sevindirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi yine binlerce aileyi sevindirecek. Kurban Bayramı öncesi desteğe ihtiyacı olan 10 bin aileye gıda paketi, 2 bin aileye toplamda 800 bin liralık bayram yardımı yapılacak. Büyükşehir’in gardırop şeklinde dizayn ettiği ve içinde yeni kıyafetlerin yer aldığı “Giysi Otobüsü” ise 8 ilçede 8 mahalleye giderek çocukları sevindirecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım geleneğini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindirmek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez içinde yeni kıyafetlerin yer aldığı mobil giyim aracını hizmete aldı. Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Narlıdere’de desteğe ihtiyacı olan vatandaşların yaşadığı bir mahalleye giden Giysi Otobüsü bayram öncesinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Gardırop otobüs
İlk olarak Buca’nın Göksu Mahallesindeki vatandaşlarla buluşan mobil giysi otobüsü, çocuklara erken bayram sevinci yaşattı. Korona virüsle mücadele kapsamında aileler otobüse sırayla alınırken, ateş ölçerle ateş kontrolü de yapıldı. Gardırop şeklinde dizayn edilen otobüste çocuklar için kıyafet, ayakkabı ile oyuncak bulunurken spor formasından takım elbiseye, nişanlıktan, kadınlar için etek ve pantolona, kravattan, şala ve çoraba kadar geniş bir yelpazeye sahip yeni kıyafetler yer alıyor. Deneme kabinlerinin de bulunduğu otobüste vatandaşlar, kendi bedenlerine ve zevklerine uygun kıyafetleri seçebiliyor.

Bayram öncesi gıda paketi ve nakdi yardım dağıtımı tamamlanacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye toplam 800 bin TL bayram yardımı yapacak. Aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak 400’er lira tutarında bayram parası bayram öncesi çekilebilecek. Büyükşehir ayrıca 10 bin aileye de gıda paketi dağıtıyor. İçinde bir evin temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra bayram şekeri ve kolonyanın da bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımı bayram öncesi tamamlanacak.

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