YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir’den besicilere süt tankı desteği

Büyükşehir’den besicilere süt tankı desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 14.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine süt tankı desteği veriyor.

Büyükşehir’den besicilere süt tankı desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, süt üreticilerine süt tankı desteği veriyor. İhalesi gerçekleşen 4 adet 4 tonluk süt tankı Korkuteli, Elmalı ve Manavgat ilçesinde bulunan kooperatiflere gönderilecek.
Halk Et, Halk Süt projeleri ile Antalyalı besicilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere süt tankı desteği de sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, bu kapsamda ilçelerde bulunan süt üreticilerinin sağlıklı koşullarda ürünlerini saklamaları için süt tankı ihalesi gerçekleştirdi.
Yaklaşık 360 bin liraya ihale edilen 4 tonluk 4 adet süt tankı sıcak olarak sağılan sütün sağlıklı bir şekilde toplanması için Korkuteli Bozova Sulama Kooperatifi, Korkuteli Yeşil Yayla Sulama Kooperatifi, Elmalı Yuva Kalkınma Kooperatifi ve Manavgat Aşağıışıklar Süt Üreticileri Birliği’ne teslim edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Antalya Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
12:57
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Burcu Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Ertan Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Sizin Eczanesi
Muratpasa
Ereğli Anıl Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.