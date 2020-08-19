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Büyükşehirden birimlerine ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerine ziyaretlerde bulunarak personellerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerine ziyaretlerde bulunarak personellerle bir araya geldi. Memiş, Akhisar ilçesinde bir şehit babasının talebi üzerine şehidin isminin verildiği Hürriyet Mahallesindeki eskiyen Şehit Hakan Acarkanlı Sokak levhasını yenisi ile değiştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde Muhtarlık İşleri Şube Sorumlu ve müdürleri ile görüşen Memiş, ilgili birimlerin personelleri ile de bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daire Başkanı Memiş ilk ziyaretini Saruhanlı ilçesine yaptı. Burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Göksel Topçu ile görüşen Memiş daha sonra ilgili birim personelleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İkinci ziyaretini Akhisar ilçesine yapan Memiş, burada da Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin ile görüştükten sonra şehit babasının talebini yerine getirdi. Geçtiğimiz aylarda belediye meclisi kararı ile Hürriyet Mahallesinde ismi Şehit Hakan Acarkanlı olan sokağın tabelasının eskidiğini ve yenilenmesini isteyen şehit babasının talebini yerine getiren Memiş, sokağın yenilenen tabelasını personelle birlikte yerine astı. Akhisar ilçe ziyareti sonrasında Kırkağaç ilçesine geçen Memiş, burada da Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan ve personel ile görüşmesi sonrasında Soma ilçesine hareket etti. Soma ilçesinde de Muhtarlık İşleri Sorumlusu Can Doğan Cansever ile görüşen Memiş daha sonra ilgili birim personelleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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