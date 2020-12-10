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Büyükşehir’den Ceviz fidanı dağıtımı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

MUĞLA (İHA) Tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeler ve hizmetleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemelerine başladı.

MUĞLA (İHA) Tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeler ve hizmetleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemelerine başladı. Ceviz fidanları Yatağan Bahçeyaka Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Akıllı Tarım Çiftliği’nde üreticilere dağıtılmaya başlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ceviz fidanı dağıtımından yararlanmak isteyen üreticilerden doğru gübreleme metotlarının uygulanması için toprak tahlili yaptırılması şartı ön koşul olacak ve desteklemeler 2 ile 10 dekar araziler için yapılacak. Bütün çiftçiler bu desteklemeden doğrudan faydalanabilecek.
131 bin meyve fidanı dağıtımı yapıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilerin farklı ürünlerle toprağından daha fazla verim alması için bugüne kadar yaklaşık 131 bin meyve fidanı dağıttı. Kestane, incir, zeytin ve ceviz desteklemeleri yapan Büyükşehir Belediyesi’nin ceviz fidanı desteği de yaklaşık 66 bin 500.

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