Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesindeki evsel nitelikli atık suların arıtımına yönelik başladığı Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamladı.

Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesinin en önemli ihtiyaçları arasında bulunan Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisini tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin faaliyete geçirdiği toplam inşaat alanı 25 bin metrekare olan tesis, 2 kademede toplamda 30 bin kişilik olarak projelendirildi. Tesisin faaliyete geçen 13 bin kişilik ilk kademesi günlük ortalama 2 bin 425 metreküp suyu arıtırken, 17 bin kişilik ikinci kademesi ise günlük ortalama 3 bin 172 metreküp suyu arıtacak kapasiteye sahip olacak.

Biyolojik arıtma olarak inşa edilen tesis çok önemli bir rol oynayacak

Betonarme biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak inşa edilen Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisi atık suları sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtmaya başladı. İleri biyolojik arıtma olarak inşa edilen tesis atık sudan kaynaklanan kirliliğinin önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacak.