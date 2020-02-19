YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

Büyükşehir’den Çevre dostu dev bir yatırım daha

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesindeki evsel nitelikli atık suların arıtımına yönelik başladığı Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamladı.Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesinin en önemli ihtiyaçları arasında bulunan Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisini tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesindeki evsel nitelikli atık suların arıtımına yönelik başladığı Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamladı.
Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Kale ilçesinin en önemli ihtiyaçları arasında bulunan Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisini tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin faaliyete geçirdiği toplam inşaat alanı 25 bin metrekare olan tesis, 2 kademede toplamda 30 bin kişilik olarak projelendirildi. Tesisin faaliyete geçen 13 bin kişilik ilk kademesi günlük ortalama 2 bin 425 metreküp suyu arıtırken, 17 bin kişilik ikinci kademesi ise günlük ortalama 3 bin 172 metreküp suyu arıtacak kapasiteye sahip olacak.
Biyolojik arıtma olarak inşa edilen tesis çok önemli bir rol oynayacak
Betonarme biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak inşa edilen Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisi atık suları sulama suyu standartlarını sağlayacak şekilde arıtmaya başladı. İleri biyolojik arıtma olarak inşa edilen tesis atık sudan kaynaklanan kirliliğinin önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacak.

“19 ilçe, 622 mahallemizde gece gündüz çalışarak gayret ediyoruz”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri günden beri çevre konusunda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Kale ilçemizin önemli ihtiyaçları arasında bulunan atıksu arıtma tesisimizi tamamladık. Atıksu arıtma tesisimizi Kale ilçemize hayırlı uğurlu olsun. 19 ilçe, 622 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilir bir çevre, daha yaşanılabilir dünya için yatırımlarımız sürecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Denizli Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:43
Öğle
13:23
İkindi
16:24
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Güler Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Uzman Eczanesi
Merkezefendi
Evren Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşımda ’dev’ yatırımlar

Çameli’de kar kalınlığı 10 cm’ye yaklaştı

Çameli’de kar kalınlığı 10 cm’ye yaklaştı

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Resmi Nikahsız Eşinin Kaçırıldığını Öne Sürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.