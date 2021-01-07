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Büyükşehirden Çiçekli’ye yeni HİS göleti

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2021 14:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapımına başladı.

Büyükşehirden Çiçekli’ye yeni HİS göleti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapımına başladı. Çiçekli mahallesinde bulunan besi hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalanacağı göletin en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına, belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gördes ilçesi Çiçekli Mahallesinde besi hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarının da faydalanacağı göletin yapımına başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik personeller tarafından yapılan arazi etüt çalışmaları sonucunda, mahallede Hayvan İçme Suyu Göleti ihtiyacı olduğu tespitinin ardından, oluşturulan program dahilinde yapım çalışması başlanıldı.
“Hayırlı ve bol kazançlar”
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri, su kaynağı olmayan yerlerde yağmur ve kar sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Mevsimsel yağışların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.

Büyükşehirden Çiçekli’ye yeni HİS göleti

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