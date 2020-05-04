Büyükşehir’den çiftçilere fide desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınma hedefi kapsamında Fidebirlik işbirliğiyle çiftçilere fide dağıtımı yapıyor. Başkan Muhittin Böcek, ‘Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz’ sözünü hatırlatarak özellikle bu zor günlerde çiftçilere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerelden kalkınma modeli kapsamında Antalyalı çiftçilerin her zaman yanında olmaya çalışıyor. Covid-19 kapsamında zor günler geçiren çiftçilere destek olmak amacıyla fide üreticileri ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi çiftçilere fide dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin ve Fidebirlik Başkanı Rahmi Kandemir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, fide dağıtımına Gündoğmuş’tan başladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Antalyalı çiftçimizin yanında olacağız. İlçelerimizde muhtarlarımızın katkısıyla fide dağıtımını sürdüreceğiz” dedi.

Böcek, yerelden kalkınma modeline dikkat çekerek, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz demiştik. Yerelden kalkınacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Aynı zaman da tarımı da kurallı yapacağız. İnşallah bundan sonra köylülerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

