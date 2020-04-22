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Büyükşehir’den çocuklara 23 Nisan hediyesi ‘online tiyatro’

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Seksen Günde Dünya Gezisi" adlı çocuk oyununu sahneye taşıdı.

Büyükşehir’den çocuklara 23 Nisan hediyesi ‘online tiyatro’

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Seksen Günde Dünya Gezisi" adlı çocuk oyununu sahneye taşıdı. Oyun, 23 Nisan sabahı Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel TV’lerden yayınlanacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için özel bir program hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Jules Verne’nin dünyaca ünlü "80 günde devri alem" romanını sahneye taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından kayda alınan "Seksen Günde Dünya Gezisi" adlı çocuk oyunu 23 Nisan sabahı 09.00’dan itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesinin youtube ve sosyal medya hesaplarından (facebook, twitter ve instagram) yayınlanacak.
Deniz Kaptan’ın yönetmenliğini yaptığı oyun Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarının yanında Denizli’de yayın yapan yerel TV kanallarında da yayınlanacak.

Büyükşehir’den çocuklara 23 Nisan hediyesi ‘online tiyatro’

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Merkezefendi
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Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
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Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
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