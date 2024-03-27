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Büyükşehir’den daha yeşil bir kent için 81 bin metrekare alanda bahar hazırlığı

İHA İHA
27.03.2024 14:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her sene olduğu gibi bu sene de bahardaki ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi konularında şehrin batı ve güney girişlerindeki 2 bin 470 metre uzunluğunda ve yaklaşık 81 bin metrekare büyüklüğünde bir alanda çalışmalara başladı.

Büyükşehir’den daha yeşil bir kent için 81 bin metrekare alanda bahar hazırlığı

Kayseri’nin daha yeşil ve çevreci bir şehir olması için proje ve çalışmalarını aralıksız yürüten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bahar mevsimin gelmesi ile kentteki çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, şehrin güney girişinde yola paralel bulunan ve imar planında yeşil kuşak olarak planlanmış boş arazileri ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi amacı ile çalışma başlattı.
Ekipler, Kayseri’nin güney girişini yeşillendirerek şehrin girişine daha estetik bir görünüm kazandırmak ve hava kirliliğini azaltmak, ayrıca ağaçlandırma çalışmaları ile şehrin ekolojik dengesini korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir şehir bırakmak amacı ile 2 bin 470 metre uzunluğunda ve yaklaşık 81 bin metrekare büyüklüğünde bir alanda çalışılma yapıyor.

Çeşit çeşit türlerin yer aldığı 5 bin fidan toprakla buluşacak
Başlatılan çalışmalar kapsamında, çınar yapraklı akça, sedir, pembe çiçekli akasya ve ardıç türleri yoğunlukta olmak üzere 5 bin fidanın toprakla buluşturulması hedeflenirken, sonrasında ana sulama hatları ve otomatik sulama sistemleri ve aydınlatma için tesisatlar çekilecek. Daha sonra ise ana bulvara paralel servis yol kenarları, servis yollarını ana bulvara bağlayan yolların sınırları Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kayar beton kaldırım ile ayrılacak. Son aşamada ise peyzaj projesine göre uygulamalar yapılıp çim döşemesi gerçekleştirilecek. Mayıs ayında çimleri yenilenecek olan şehir stadyumunun çimleri söz konusu alanlara nakledilerek serilecek.
Otomatik sulama sistemi kullanılan alanda, su tasarrufu, suyun verimli kullanılmasına imkân tanınırken, bu sistem sayesinde fidanların ve çim alanların ihtiyacı olan suyun, bitkilerin doğrudan köklerine ulaştırılmak suretiyle israfı önlenmiş olacak.

Kayseri’nin güney batı girişinde yapılacak yeşil kuşak peyzaj uygulamaları ve düzenlemeleri sonrasında, güneyden ve batıdan şehre giren vatandaşlar, eski terminal köprülü kavşağına kadar sağ tarafta sürekli bir yeşil bant görerek seyahat etmiş olacak.

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