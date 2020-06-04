Büyükşehir’den Darıca Bilal Habeşi Camii ve kuran kursuna malzeme yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca Bilal Habeşi Camii ve kuran kursuna malzeme yardımında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce değerlendirmeye alınan cami ve kuran kurslarına malzeme yardımında bulunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ibadethanelerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına gelen başvurular Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirmenin ardından ibadethanelere malzeme yardımında bulunuyor.

Darıca ilçesi Bilal Habeşi Camii dernek yönetimi, inşaatı devam eden cami ve kuran kursu için Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaptı. Değerlendirmenin ardından Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü cami ve kuran kursu için malzeme yardımında bulundu. Kuran kursunun inşaatı için gerekli olan beton, demir, tuğla, seramik, kalekim, pvc pencere ve kapı Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandı. İnşası devam eden cami ve kuran kursu yakında hizmete açılacak.

