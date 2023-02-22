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Büyükşehirden depremzedelere misafir kart kolaylığı

22.02.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente gelen depremzedelere toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmeleri için misafir kart kolaylığı sağlıyor.

Büyükşehirden depremzedelere misafir kart kolaylığı

Gerek deprem bölgesinde, gerekse Kocaeli’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılaşma noktasında tüm imkanlarını seferber eden Kocaeli Büyükşehir, afetzedelere tanıdığı misafir kart uygulamasıyla da kolaylık sağlıyor. AFAD depremzede listesinde yer alan tüm vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği misafir kartlarını İzmit, Gebze ve Gölcük seyahat kartları ofisinden almaya başladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda misafir edilen depremzedelere konakladıkları yerlerde misafir kartlarını veriyor. Depremzedeler, ilgili görevliye kimlik fotokopisini ve bir vesikalık fotoğrafını vererek, yıl sonuna kadar özel halk otobüsü, tramvay, vapur gibi belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecekleri misafir kartlarını alabiliyor.

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