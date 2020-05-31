Büyükşehir’den Didim’e sıcak asfalt

Aydın Büyükşehir Belediyesinin Didim Aytepe caddesinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. 4 kilometre’lik cadde sıcak asfalt ile kaplanırken, kaldırım çalışmaları gerçekleştirildi.

Didim Belediyesinin talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında Aydın BŞB ekiplerince Çamlık Mahallesi Aytepe Caddesinin tüm üst yapısı temizlenerek ilk olarak alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi.

Başlatılan çalışmalar kapsamında cadde genişletilirken, halk plajlarına inen yollar sıcak asfalt döşendi. Adnan Menderes Bulvarı ile Aytepe Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayarak Yalı Caddesine inen güzergahın tamamı sıcak asfaltla kaplanırken, yolun iki tarafındaki kaldırımlarında çalışmalar yapıldı. Cadde orta refüjle ikiye ayrılarak, tüm ara sokaklara kadar sıcak asfalt döşenerek, modern bir görünüme kavuşturuldu.

Kış ortasında başlayan ve çalışmaları tamamlanan Aytepe Caddesinin modern ve kullanışlı hale geleceğini kaydeden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla ekiplerin başladığı çalışmaların neredeyse tamamlanmak üzere.. Sıcak asfalt ve bağlantı sokak çalışmaları tamamlandı. Az bir yerde kaldırım çalışmaları var; bu hafta içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Diğer yandan ise orta refüj çalışmalarını yapıyoruz. Caddenin daha güzel ve modern bir hale getirilmesi bölge sakinlerini ve bölgedeki turizmcileri de memnun etti. Didim’e böyle güzel bir çalışmaya öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na da teşekkür ediyorum”dedi.

