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Büyükşehir’den E-KPSS için tercih danışmanlığı hizmeti

23.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir’den E-KPSS için tercih danışmanlığı hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) sonuçlarına göre tercih yapan engelli bireylere tercih danışmanlığı hizmeti verildi.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (E-KPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağı ÖSYM tarafından ilan edilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) sonuçlarına göre tercih yapan engelli bireylere tercih danışmanlığı hizmeti verildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (E-KPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağı ÖSYM tarafından ilan edilmişti. Tercih kılavuzunda ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmesinde E-KPSS’de aldıkları puanların kullanılacağı belirtilmişti. Adayların tercihlerini 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiği bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere tercih danışmanlık hizmeti verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS’ye giren engelli bireyler için düzenlediği kurslarda 225 birey eğitim almıştı. Hazırlık kurslarına katılan kursiyerlere konu anlatımı kitabı, deneme ve soru bankası, defter ve çanta gibi eğitim materyali desteği sağlanmıştı. Evlerinden sınav yerlerine ulaşım zorluğu yaşayan kursiyerlere Kocaeli Engelsiz Taksi araçları ile ulaşım desteği verilmiş, kursiyerlerin sınav öncesi muhtemel heyecan ve stresle başa çıkabilmeleri amacıyla seminer verilmişti.
Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra memur adaylarını tercih heyecanı sardı. Tercih yapacak vatandaşlar 153 numaralı Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi telefonunu arayarak danışmanlık hizmeti almak için başvuruda bulundular. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne yönlendirilen başvurulara dönüş yapılması sonucu 46 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verildi.
Danışmanlık hizmeti kapsamında engelli memur adaylarının tercih yaparken dikkat etmeleri gereken önemli hususlar anlatıldı. Önceliklerini iyi belirlemeleri hatırlatılan adaylara tercih yapmadan önce çalışmak istedikleri şehir, kurum ve kadro ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmalarının önemi belirtilmiştir. Her bir aday için alternatif tercih önerileri hazırlanmış, adaylarla paylaşılarak destek olunmuştur.

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