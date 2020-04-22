YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Büyükşehir’den emsal niteliği taşıyacak protokol

Büyükşehir’den emsal niteliği taşıyacak protokol

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs’le (COVID-19) mücadelede sosyal mesafe anlayışı gözetilerek Türkiye’de bir ilke imza atıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs’le (COVID-19) mücadelede sosyal mesafe anlayışı gözetilerek Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle kentte yapılacak eğitim, konferans ve atölye çalışmaları ile inovatif faaliyetler kapsamında telekonferans yoluyla iş birliği protokolü imzalandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs’ün giderek birçok ülkede kendini hissettirmesi, toplumsal alışkanlıkların dönüşmesine yönelik etkilere neden oldu. Enfeksiyonun bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak birçok kurum ve kuruluş sosyal mesafe ve izolasyonun salgından korunmak için önemli bir hamle olduğunu öğrendi. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları sorumlulukları çerçevesinde vatandaşta duyarlılık hissi oluşturmak amacıyla örnek çalışmalar ortaya koydu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı ülke çapında emsal niteliği taşıyacak bir çalışmayı hayata geçirerek çağın gerekliliklerini yerine getirmek ve inovatif bireyler yetiştirmek için Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle telekonferans aracılığıyla iş birliği protokolü imzaladı.
Gençlerin teknoloji çağının tecrübesini yolun başında edinmesini sağlamak adına gerçekleştirilen protokolle, inovasyon kulüpleri kurarak bu kültürün oluşmasını sağlamak, inovasyon eğitimleri ve atölye çalışmaları yapmak ve yapay zeka, endüstri 4.0 üzerine eğitim ve konferanslar düzenlemek amaçlanıyor.
Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs sürecinin yeni bir yönetişim anlayışını beraberinde getirdiğini belirterek, “Dünya sanal ortamda daha hızlı etkileşime giriyor. Vatandaş odaklı çalışma metodunu bizlere öğretiyor. Dolayısıyla bu yeni bakış açısıyla gençlerimizin ve milli eğitim camiamızın hazırlanması için de Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Dünya endüstri 4.0. ve yapak zekayı konuşuyor. Biz eğer ki kendi yazılım alt yapımızı oluşturmasaydık sosyal yardımda bu kadar hızlı hareket edemez ve insanımızın ihtiyaçlarını hızlı gideremezdik. Dünyaya yön veren çağın gerekliliklerini kulak ardı etmeden eğitici yönlerini organize ederek çocuklarımıza ulaşmamız lazım. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün kurumsal iş birliğini güçlendiriyor" dedi.

Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, inovasyon kültürünün ortaokullarda yaygınlaşması için bu protokolle ciddi bir aksiyon aldıklarının altını çizerek, “Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bizden bir talebi oldu. Biz de bu doğrultuda harekete geçtik. Eğitim, sunum ve atölye çalışmalarımızı hazırladık. 21. Yüzyıl eğilimleri doğrultusunda inovasyonun ve fark oluşturan yeteneğinin çocuklara aşılanması için bu yönde bir protokol imzalanması çok faydalı olacak. Öncelikle öğretmenlerimize inovasyon konusunda bilgi ve deneyim sağlayacağız. Ardından bu eğitimle çocuklarımızı yeni çağa ayak uydurması için bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Ar-Ge’ye ve inovasyona yeni bir soluk kazandırmak istediklerine işaret ederek, “Bu noktada Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ve Ar-Ge İnovasyon Daire Başkanlığı’ndan bir talebimiz oldu. Bu konuda olumlu bir cevap aldık. Böylelikle büyükşehirin destek ve himayeleriyle Gaziantep’i örnek bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:13
Sabah
05:40
Öğle
12:34
İkindi
16:17
Akşam
19:18
Yatsı
20:40

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Altınay Sağlık Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Güney Eczanesi
Sehitkamil
Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Fenol Tedavisi İle Kıl Dönmesine Ameliyatsız Çözüm

Yavuzeli’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitler Günü Kutlaması

Yavuzeli’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitler Günü Kutlaması

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.