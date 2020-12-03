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Büyükşehir’den Engelliler Günü için broşür uygulaması

MANİSA HABERLERİ  | 03.12.2020 13:13 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli rampaları ve geçişlerine park eden araç sürücülerine yönelik anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Büyükşehir’den Engelliler Günü için broşür uygulaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli rampaları ve geçişlerine park eden araç sürücülerine yönelik anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan uygulama ile engelli rampaları ve geçişlerine araçlarını park eden sürücülerin araçlarına üzerinde farkındalık oluşturacak yazıların yer aldığı broşürlerden bıraktı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli rampaları ve geçişlerine araçlarını park eden sürücülerin araçlarına üzerinde farkındalık oluşturacak yazıların yer aldığı broşürlerden bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın il genelinde gerçekleştirdiği çalışmada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne atıfta bulunuldu, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma mesajı verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın il genelinde gerçekleştirdiği uygulama vatandaşların takdirini kazandı.

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Sabah
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Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Çipiller Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
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