Büyükşehir’den Erzurum’a yemyeşil yatırım

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ana ve ara arterlerin yanı sıra uluslararası yollardaki ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dikimi yeni yapılan ağaçları tek tek kontrol etmekle kalmadı, bakım ve budama işlemlerini de gözden geçirdi. Başkan Sekmen, yeşil bir Erzurum oluşturabilmek için şehrin dört bir yanında çalışma yaptıklarını anımsatarak, şehrin giriş ve çıkışlarına hususi özen gösterdiklerinin altını çizdi. Erzurum’un mevsim şartlarından dolayı ağaç ve yeşil alan varlığı bakımından arzu edilen düzeyde olmadığına dikkati çeken Sekmen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizde yeşil alanlar oluşturmaya ve sürekli ağaçlandırma yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

“Erzurum’u yemyeşil bir örtü kaplayacak”

Hatıra ormanlarından mesire alanlarına, park ve yeşil alanlardan millet bahçelerine varıncaya kadar birçok çalışmayı birbiri ardına gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Sekmen, “Gelişmesi için her yönüyle seferberlik ilan ettiğimiz kadim şehrimizde, halkımızı tabiat güzellikleriyle de buluşturabilmenin mücadelesini veriyoruz. Öyle ki, vefat eden her bir hemşehrimiz için hatıra ormanlarımıza birer fidan dikip hatıralarını yaşattığımız gibi, dünyaya gelen her yavrumuz için de bereketli topraklarımızı birer fidanla buluşturuyoruz. Diktiğimiz bu fidanlar Allah’ın izniyle önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde şehrimizi sarıp sarmalayan yemyeşil bir örtüye dönüşecek. Yine parklarımız, mesire alanlarımız ve millet bahçelerimizdeki fidanlar sayesinde şehrimizin nefesine nefes katmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Erzurum’daki ana ve ara arterlerin yanı sıra uluslararası geçiş güzergâhlarını da ağaçlandırdıklarını anlatan Başkan Mehmet Sekmen, “Neredeyse tüm ana arterleri ve bulvarları ağaçlandırmak suretiyle ulaşım ağlarımızda yemyeşil bir kuşak oluşturduk. Bu arada diktiğimiz ağaçların şehrimizin iklim koşullarına uygun türler olmalarına özellikle dikkat ediyoruz. Daha çok iğne yapraklı türler olan çam, huş ve ladin gibi ağaçları tercih ediyoruz. İlaveten dikimini daha çok refüjlerde yaptığımız çalı gruplarının da yine mevsim koşullarına uygun türler olmasına özen gösteriyoruz. Bu bağlamda Erzurum’u yeşilin hemen her tonuyla buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.