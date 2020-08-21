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Büyükşehir’den Erzurum’a yeni miting alanı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un yeni miting ve etkinlik alanı için kolları sıvadı.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un yeni miting ve etkinlik alanı için kolları sıvadı. Toplam 73 bin 634 metrekare alan üzerinde planlanan ve 233 bin kişi kapasiteli olan yeni miting ve etkinlik alanında cami, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolları, rekreasyon ve yeşil alanlar da bulunacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’u tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan yepyeni bir miting alanına kavuşturacaklarını bildirerek, “Kurucu Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hazırladığımız projemizi artık hayata geçiriyoruz. Her geçen gün gelişen ve büyüyen nadide şehrimizi hem miting ve hem de çok amaçlı bir etkinlik alanına kavuşturuyoruz” dedi.
Miting Alanında Her Ayrıntı Düşünüldü
Erzurum’un yeni Miting ve Etkinlik Alanı Projesi’ni 73 bin 634 metrekarelik alanda uygulayacakları bilgisini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MNG AVM ile Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nin arasında konuşlandırılacak olan alanın her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olacağını kaydetti. Toplamda 233 bin kişi kapasiteli olarak planlanan miting ve etkinlik alanının 22 bin metrekarelik bölümünün yeşil alandan oluşacağını anlatan Başkan Sekmen, projede birçok sosyal donatı biriminin de yer alacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, “Projemizin içerisinde Millet Camii ve rekreasyon alanı, ilaveten yaklaşık 350 araçlık bir de otopark bulunacak. Bu donatılar için de 7 bin 356 metrekare genişliğinde bir alanı kullanacağız. Çok amaçlı bu etkinlik alanında mitinglerin yanı sıra sosyal ve kültürel organizasyonların yapılmasına da olanak sağlayacağız” dedi.
İstasyon Caddesi İhtiyaca Cevap Veremiyordu
Öte yandan Erzurum’da mitinglerin uzun yıllardan beridir İstasyon Caddesi’nde yapıldığını anımsatan Başkan Sekmen, “Şehir merkezinde bulunuyor olması nedeniyle İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen miting ya da farklı etkinlikler, bilindiği üzere şehir içi trafiğinde ve ulaşımda bir takım aksamalara neden oluyordu. İlaveten burası vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına da cevap veremiyordu. Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanımız miting için geldikleri Erzurum’da, bizden yeni bir miting alanı oluşturmamızı istemişlerdi. Biz de gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yaparak harekete geçtik. En kısa sürede Erzurum’u çok görkemli bir miting ve etkinlik alanına kavuşturacağız. Şehrimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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