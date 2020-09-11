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Büyükşehir’den filyasyona 63 araç ve 84 personelle destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla şehirdeki sağlık camiasına güçlü bir destek veriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nce filyasyon çalışmalarında kullanılmak üzere görevlendirilen 63 araç ve 84 personel, koronavirüs mücadelesinde ekiplerin gücünü artırıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaşanan pandemi sürecinde kendi ekipleriyle verdiği mücadelenin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerine de desteklerini sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarını koronavirüs ile mücadelede seferber eden Başkan Büyükkılıç, fedekarca görev yapan sağlık camiasına yönelik desteklerine aralıksız devam ediyor.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana ilçeler dahil olmak üzere virüsle mücadelede kullanılmak üzere maddi desteğin yanı sıra maske, dezenfektan gibi konularda yoğun bir çalışma yürütülmesini sağlayan Başkan Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hareket alanını genişletmek amacıyla 63 araç ve 84 personel görevlendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün sevk ve idaresine görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri hastalığın bulaş aşamalarını kontrol eden ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan filyasyon ekiplerinin de yüklerini hafifletmek adına önemli bir görev üstleniyor. Koronavirüs salgını ile mücadele etmede çok önemli bir yere sahip olan filyasyon ekiplerine destek aralıksız devam ettirilecek.

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