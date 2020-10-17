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Büyükşehir’den Gaziler Dağı’nda temizlik çalışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Gaziler Dağı Mesire Alanı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenip stres atabileceği alanlarda periyodik olarak temizlik çalışmaları yapılıyor.

Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Gaziler Dağı Mesire Alanı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların aileleri ile birlikte dinlenip stres atabileceği alanlarda periyodik olarak temizlik çalışmaları yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede bulunan tabiat parkları, mesire ve diğer yeşil alanların her zaman bakımlı ve temiz olması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Gebze Gaziler Dağı Mesire Alanı’nın da bakım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

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