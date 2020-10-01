YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehirden Gazipaşa’nın yaylalarında yol çalışması

Büyükşehirden Gazipaşa’nın yaylalarında yol çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 01.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’ya bağlı 1400 metre rakımlı Maha Yaylası’nda tamamladığı 14 kilometrelik sathi asfalt çalışmasının ardından bölgede 10 kilometrelik yeni bir stabilize yol çalışmasına başladı.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaptığı çalışmalarla kırsalın yolla ilgili eksiklerini tamamlamaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa’ya bağlı 1400 metre rakımlı Maha Yaylası’nda tamamladığı 14 kilometrelik sathi asfalt çalışmasının ardından bölgede 10 kilometrelik yeni bir stabilize yol çalışmasına başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yaptığı çalışmalarla kırsalın yolla ilgili eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Asfalt dökülecek yolun önce altyapısını güçlendiren ekipler, vatandaşların uzun yıllar kullanabileceği kaliteli yol çalışmaları gerçekleştiriyor. Haftalardır Gazipaşa ilçesinin Sugözü Grup Yolu’nda asfalt çalışması yürüten Büyükşehir ekipleri, Sugözü Mahallesi ile Maha Yaylası arasındaki 14 kilometrelik bölümü tamamlayarak, ulaşıma açmıştı.
10 kilometrelik grup yolu çalışması
Ekipler çalışmanın devamında, Maha Yaylası’nı Çobanlar, Beyobası, Çayıryakası, Yunt, Cimbiti gibi diğer yaylalara bağlayan 10 kilometrelik grup yolunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir yandan yolun altyapısını güçlendirmek için dolgu malzemeleri ile kot yükseltilirken biryandan da şarampol açma, viraj kesme gibi işlemler devam ediyor.
Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Tan ve İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüksel de çalışmaları yerinde inceledi. Yılmaz, hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de Büyükşehir ekiplerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Yılmaz Gazipaşa’da gerçekleştirdiği çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Darıca’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Darıca’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:52
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Gizem Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Soyata Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Kış Aylarının Başlıca Şikayeti ‘göz Kuruluğu’
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Rusya’ya Kübra Barut imzası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.