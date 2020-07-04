YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehirden gece mesaisi

Büyükşehirden gece mesaisi

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.07.2020 15:00 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin Kartal Kavşağı ile Döner Kümbet arasında kalan ana arterde gece saatlerinde gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmalarını yerinde takip etti.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler 2020 yılının ilk yarısında şehir merkezindeki birçok alanda ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut asfaltlarda, asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu çalışmalara Kartal Kavşağı ile Döner Kümbet arasında kalan ana arter ile devam eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını Başkanı Memduh Büyükkılıç da yerinde inceleyerek, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Çalışma yapılan bölgenin trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran Büyükşehir ekipleri çalışmalarına akşam saat 21’de yolu trafiğe kapatarak başladı. Gece boyunca devam eden çalışmaların ardından sabah 6.30’da da yol yeniden trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kartal Kavşağı ile Döner Kümbet arasında gerçekleştirilen çalışmada toplam 1300 metre uzunluğundaki yolun zemin alt yapısı iyileştirilerek 2 bin 200 ton yüksek kaliteli ve konforlu stonmastik asfalt serimi yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayan ya da aşınma tabakası serilmemiş olan ana arterlerde trafiği engellemeyecek şekilde yapılan gece çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de sürdürülerek, asfalt yenileme çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:12
Öğle
12:48
İkindi
16:42
Akşam
20:13
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

Tıp Fakültesi 40. Dönem Mezunlarını Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.