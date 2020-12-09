Büyükşehir’den gençler için 2 proje

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Asımın Nesli Diriliş Derneği ve Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Spor Kulübü tarafından hazırlanan iki proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek programına kabul edildi. Bu kapsamda çeşitli yaş aralıklarında çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler ile dil eğitimleri de gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde proje üretme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Asımın Nesli Diriliş Derneği ve Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Spor Kulübü tarafından hazırlanan iki farklı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programına kabul edildi. Onay alınan çalışmalardan “Biz Gönülden Kardeşiz” projesi kapsamında 18 - 25 yaş aralığında yer alan gönüllü gençlere ve ebeveyn kaybı yaşamış 5 - 13 yaş aralığında bulunan çocuklar için “gönüllü kardeşlik” kavramıyla ortak sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenecek.

“Gönüllü Gençler 2023’e Hazırlanıyor” projesi kapsamında ise EXPO - 2023 organizasyonuna ev sahipliği yapacak Kahramanmaraş’ta 19 - 24 yaş aralığında üniversite eğitimini sürdüren gönüllü gençlere yönelik yabancı dil ve kişisel gelişim eğitimleri ile liderlik seminerleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek olup, sosyal, kültürel ve spor alanlarında yeni projelerin şehrimize kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Destek alacağımız iki projenin şehrimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, kahraman şehrimizde yer alan tüm dernek ve vakıflarla ortak proje yürütme kültürünün oluşmasını ve şehrimizin ulusal ölçekte yürütülen programlardan daha fazla pay almasını önemsemekteyiz” ifadelerine yer verildi.



