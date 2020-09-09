YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir’den Giresun seferberliği

Büyükşehir’den Giresun seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 09.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Giresun’da bir süre önce yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de afet bölgesiyle yakından ilgileniyor.

Giresun’da bir süre önce yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de afet bölgesiyle yakından ilgileniyor. Sel felaketinin hemen ardından Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri ve Kırsal Daire Başkanlıkları ile ESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait iş makinalarından oluşan filo ile teknik elemanlardan oluşan bir ekibi Giresun’a gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, selden zarar gören ilçelerde kendisi de incelemelerde bulundu. Erzurum Valisi Okay Memiş’le birlikte Giresun’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hem “geçmiş olsun” dileklerini iletti, hem de yetkililerden bilgi aldı. Erzurum Valisi Okay Memiş’le afete maruz kalan ilçeleri ziyaret eden Başkan Sekmen, bölgeye Erzurum’dan gönderilen ekiplerin çalışmalarını da denetledi. Bölgede yürütülen altyapı çalışmalarına destek olmak için görevlendirilen Erzurum ekibine Giresun için ne gerekiyorsa yapılması talimatını veren Başkan Sekmen, “Allah, ülkemizi, milletimizi ve insanımızı görünür-görünmez tüm afetlerden korusun, muhafaza eylesin!” niyazında bulundu.
Altyapı çalışmalarına Erzurum desteği
Giresun’da yaşanan sel felaketinin millet olarak herkesi üzdüğünün altını çizen Başkan Mehmet Sekmen, “Karadeniz’imizin incisi olan Giresun’daki sel afeti, yakın komşu bir şehir olarak bizleri de çok üzdü. Büyükşehir Belediyesi olarak; felaketin hemen ardından bölgeye iş makinalarından oluşan bir filo sevk ettik. Fen İşleri Daire Başkanlığı’mız, Kırsal Daire Başkanlığı’mız, ESKİ Genel Müdürlüğü’müz, bölgede yürütülecek olan altyapı çalışmaları için teknik ekibin yanı sıra, her türlü araç ve gereç desteğini de sağladı. Koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcımız ve Genel Müdür Yardımcımız şu anda bölgede görev yapıyor. Ekiplerimiz sel felaketinin izlerini silmek için bölgedeki çalışmalara destek oluyor” diye konuştu.
Kardeşlik ve dayanışma vurgusu
“Bizi biz yapan değerlerin başında evvela dayanışma ve yardımlaşma geliyor” diyen Başkan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Biz millet olarak birbirimize kardeşlik bağlarıyla bağlıyız. Öyle ki, birimizin ayağına diken batsa, yurdun diğer bir ucunda yaşayan kardeşimizin canı yanar. Dolayısıyla birbirimizin yardımına koşmak, bir ve bütün olmak esasen hepimiz için boyun borcudur. Eğer bugün biz Giresun’daysak; bu bizim güzel Giresun’umuza olan kardeşlik borcumuzdur. Allah yurdumuza, milletimize ve insanımıza zeval vermesin! Her türlü afetten, bela ve musibetten ülkemizi muhafaza eylesin! Giresunlu kardeşlerimize de büyük geçmiş olsun!”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
Bursa siyahında rekolte yüksek
Bursa siyahında rekolte yüksek
Kurtuluşun 98. yıl dönümü resepsiyon ile kutlandı
Kurtuluşun 98. yıl dönümü resepsiyon ile kutlandı

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:43
Öğle
12:17
İkindi
15:52
Akşam
18:41
Yatsı
20:02

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Erdogan Eczanesi
Palandoken
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Yaşam Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Erzurum Otağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Erzurum Otağını ziyaret etti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
12 yaşındaki kıza tecavüz
12 yaşındaki kıza tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.