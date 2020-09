Büyükşehir’den Giresun seferberliği

Giresun’da bir süre önce yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de afet bölgesiyle yakından ilgileniyor. Sel felaketinin hemen ardından Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri ve Kırsal Daire Başkanlıkları ile ESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait iş makinalarından oluşan filo ile teknik elemanlardan oluşan bir ekibi Giresun’a gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, selden zarar gören ilçelerde kendisi de incelemelerde bulundu. Erzurum Valisi Okay Memiş’le birlikte Giresun’a giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hem “geçmiş olsun” dileklerini iletti, hem de yetkililerden bilgi aldı. Erzurum Valisi Okay Memiş’le afete maruz kalan ilçeleri ziyaret eden Başkan Sekmen, bölgeye Erzurum’dan gönderilen ekiplerin çalışmalarını da denetledi. Bölgede yürütülen altyapı çalışmalarına destek olmak için görevlendirilen Erzurum ekibine Giresun için ne gerekiyorsa yapılması talimatını veren Başkan Sekmen, “Allah, ülkemizi, milletimizi ve insanımızı görünür-görünmez tüm afetlerden korusun, muhafaza eylesin!” niyazında bulundu.

Altyapı çalışmalarına Erzurum desteği

Giresun’da yaşanan sel felaketinin millet olarak herkesi üzdüğünün altını çizen Başkan Mehmet Sekmen, “Karadeniz’imizin incisi olan Giresun’daki sel afeti, yakın komşu bir şehir olarak bizleri de çok üzdü. Büyükşehir Belediyesi olarak; felaketin hemen ardından bölgeye iş makinalarından oluşan bir filo sevk ettik. Fen İşleri Daire Başkanlığı’mız, Kırsal Daire Başkanlığı’mız, ESKİ Genel Müdürlüğü’müz, bölgede yürütülecek olan altyapı çalışmaları için teknik ekibin yanı sıra, her türlü araç ve gereç desteğini de sağladı. Koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcımız ve Genel Müdür Yardımcımız şu anda bölgede görev yapıyor. Ekiplerimiz sel felaketinin izlerini silmek için bölgedeki çalışmalara destek oluyor” diye konuştu.

Kardeşlik ve dayanışma vurgusu

“Bizi biz yapan değerlerin başında evvela dayanışma ve yardımlaşma geliyor” diyen Başkan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: “Biz millet olarak birbirimize kardeşlik bağlarıyla bağlıyız. Öyle ki, birimizin ayağına diken batsa, yurdun diğer bir ucunda yaşayan kardeşimizin canı yanar. Dolayısıyla birbirimizin yardımına koşmak, bir ve bütün olmak esasen hepimiz için boyun borcudur. Eğer bugün biz Giresun’daysak; bu bizim güzel Giresun’umuza olan kardeşlik borcumuzdur. Allah yurdumuza, milletimize ve insanımıza zeval vermesin! Her türlü afetten, bela ve musibetten ülkemizi muhafaza eylesin! Giresunlu kardeşlerimize de büyük geçmiş olsun!”