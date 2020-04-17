YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Büyükşehir’den günde 60 bin maske

Büyükşehir’den günde 60 bin maske

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü maske üretiminin kapasitesini artırmak için iki yeni makineyi hizmete aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü maske üretiminin kapasitesini artırmak için iki yeni makineyi hizmete aldı. Günde 60 bin maske üretecek makineleri inceleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu iki makineyle İzmirlilere çok daha fazla sayıda maske ulaştıracağız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske üretim kapasitesini artırmak için iki makine aldı. Meslek Fabrikası bu iki prodijital makine sayesinde günlük maske üretim kapasitesini 60 bine çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu iki makineyle İzmirlilere çok daha fazla sayıda maske ulaştıracağız” diye konuştu. Meslek Fabrikası’nın Bayraklı’daki kurs merkezindeki maske üretimini yerinde inceleyen Soyer, maske üretimine verdikleri destekten dolayı Meslek Fabrikası dikiş eğitmenlerine ve gönüllülere teşekkür etti. Soyer, “Bu salgın kısa bir zaman dilimini içinde bitecekmiş gibi gözükmüyor. Salgının yayılım hızı da artmaya devam ediyor. Daha fazla önlem almamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın hem kendilerini hem birbirlerini korumak için maske kullanmaları gerekiyor. Bunun önemini vurgulamak istiyorum. Şimdi aldığımız iki yeni makineyle maske üretimimizi otomatik bir hale getiriyoruz. Günlük üretimimizi çoğaltıyoruz” dedi.

Prodijital makine maskeyi baskılayarak hazır halde çıkarıyor. Maskelerin lastiklerini ise Meslek Fabrikası eğitmenleri ve gönüllüler dikiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası’nda üretilen ve dışarıdan alım yöntemiyle temin edilen maskeleri aile sağlık merkezleri ve sahada çalışan personeline dağıtılıyor. Maskeler metro istasyonlarında hizmet veren maskematiklerdeki hijyen paketleri aracılığıyla halka ulaştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Kaymakam Şahin tarım üreticilerini ziyaret etti

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Bursa’da sokağa çıkma yasağına ilişkin kararlar açıklandı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Turkcell Superonline ev internetinin hızını katladı

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik

Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

Ordu’da Nisan ayı ortasında kar yağışı

İzmir Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:56
Yatsı
21:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Burcu Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Dost Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

“arkamızda Cemaat Var” Diyen Modern Titan’dan Milyonluk Vurgun İddiası

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Duruşma Günü Iki Grubun Kavgası Adliyeyi Karıştırdı

Duruşma Günü Iki Grubun Kavgası Adliyeyi Karıştırdı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.