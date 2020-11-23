Büyükşehir’den hasta yakınlarına sıcak ve konforlu hizmet

Büyükşehir Belediyesi tarafından yatarak tedavi gören hasta yakınları için şehre kazandırılacak Hasta Yakını Misafirhanesi’nin temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sağlık hizmetleriyle Kayseri adeta sağlık merkezi halinde dönüştü. Güzelliklere güzellikler katacağız” dedi.

Erciyes Üniversitesi karşısında gerçekleştirilen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, 20. Dönem Kayseri Milletvekili İbrahim Yılmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ERÜ TIP Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Cenab-ı Allah verdikçe veriyor. Elhamdülillah, çok şükür diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Şehir Hastanemizin bulunduğu bölgede açtığımız 4 hizmetimiz ile hafta sonunda ise çok değerli Milli Savunma Bakanımız ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın teşrifleriyle temellerini attığımız Kayserimize yakışacak havalimanı terminal binamız ile raylı sistem hattımızın temellerini attık” dedi.

10 gün önce yine aynı bölgede iki ayrı temel atıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki tenis kortunun olduğu kapalı tenis kortları ile engellilerin de düşünülerek projelendirildiği spor salonunun temelini atmıştık. O gün bahsettiğimiz hizmet açısından önem arz eden, sosyal içerikli çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Adı üzerinde misafirhane. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Ecdadımız ayağı kırık leyleklere adeta misafirhaneler, vakıflar kurmuş, onlara hizmet etmiş, şimdi biz insana hizmet edeceğiz. Ben de burada ihtisasımı yaptım, dolayısıyla Erciyes Üniversitemiz Tıp Fakültemizin sorunlarını da yakinen bilen insanım. Zaman zaman bahsediyorum, Türkiye’nin her ilinden gelen potansiyelden bahsediyoruz. Kayseri sağlık alanındaki potansiyeli ile böyle bir amaca hizmet ediyor. 30’a yakın sağlık merkezini bünyesinde barındıran Kayseri’miz sağlık turizminin de merkezi olma yolunda mesafe kat ediyor. Kayseri’de sağlık turizmini canlandırmak amacıyla bir çalışma başlatmıştık, tam da Pandemi sürecinde hastanelerimizin çok önem arz ettiği bir süreçte ki, burada bir parantez açıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeden geçmeyelim. Türkiye sevdam dediği, Kayserimizin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bununla beraber Erciyes Üniversitesi Hastaneleri, Devlet Hastanemiz, özel hastaneler, butik hastaneler, diş hekimliği gibi sağlık hizmetleriyle Kayseri adeta sağlık merkezi halinde dönüştü.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdalısı, insanlara hizmetin sevdalısı olduklarını vurgulayarak, “16 ilçe başkanımızla, tüm kamu kurum, sivil toplum örgütlerimizle birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde şehrimize hizmet ediyoruz. Güzellikleri paylaşıyoruz, bizi seven, güvenen hizmet etmemize fırsat veren hemşerilerimizi güzelliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kayserimizi müzeler, kütüphaneler şehri, Kayserimizi donanımlı, eğitimli, hem kendisine, hem ailesine, hem çevresine, hem ülkesine, hem de tüm insanlığa hizmet edecek nesiller şehri yapmaya özen gösteriyoruz. Bunun yanında KYK’mızın yurtlarının sayısı artması için üniversitelerimiz ile iş birliği halinde dayanışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah 5 bin öğrencimize hizmet verecek olan bir KYK yurtlar merkezini ilave olarak burada yapacağımızı paylaşmak istiyorum. Biz insanımızı seviyoruz, insana hizmet etmeyi ibadet biliyoruz” diye konuştu.