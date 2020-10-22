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Büyükşehirden hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’te 2, Kaş’ta 1 kişiye hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı kalan ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara tam donanımlı hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımlarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’te 2, Kaş’ta 1 kişiye hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hastalıkları nedeniyle yatağa bağımlı kalan ve yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara tam donanımlı hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Serik’te Ali Şimşek’e hasta yatağı, bedensel engelli Raşit Canlı’ya tekerlekli sandalye yardımı yaptı.
Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Ali Şimşek geçirdiği ameliyat sonrası yatağa bağımlı hale geldi. Şimşek’in çocukları tarafından Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimine yapılan başvuru hızla sonuca bağlandı. Şimşek’in ailesine hasta yatağı teslim edildi.
Serik’in Şatırlı Mahallesi’nde ise bacaklarının dizden aşağısı tutmayan ve 10 yıldır yürüme güçlüğü çeken 73 yaşındaki Raşit Canlı’ya yaşamını daha iyi koşullarda sürdürebilmesi için tekerlekli sandalye yardımı gerçekleştirildi.
Öte yandan Kaş’ın Patara Mahallesi’nde yaşayan ve kanser tedavisi gören 80 yaşındaki Saim Kiriş’e de hasta yatağı teslim edildi.

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