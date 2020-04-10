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Büyükşehir’den hastalara nakil hizmeti

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sürekli tedavi gören hastalara 22 ambulans ile ulaşım hizmeti veriyor.Korona virüs(Covid-19) salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımına da koşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sürekli tedavi gören hastalara 22 ambulans ile ulaşım hizmeti veriyor.
Korona virüs(Covid-19) salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımına da koşuyor. Bu yardımların başında hasta nakil hizmeti geliyor. Covid-19 salgını mücadelesinin yanı sıra hasta nakil ambulanslarıyla sürekli tedavi gören hastalara ulaşım hizmeti veriliyor. Bu kapsamda Kartepe’de ikamet eden diyaliz hastası 76 yaşındaki Nehal Atakay’ın hastaneye işlemleri Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirildi. Kronik rahatsızlığı bulunan Atakay, hasta nakil hizmeti ile büyükşehir ekiplerince evinden alınarak tedavisinin ardından ambulans ile yeniden evine bırakıldı.
Hizmetten memnun kaldığını dile getiren Nehal Atakay, “İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde devletimizin, belediyemizin yaptığı çalışmaların alkışlanması gerekiyor. Haftanın 2 günü Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu hizmetinden yararlanıyorum. Şeker hastalığından dolayı ayak parmaklarım da kesildi, yürüyemiyorum. 153 Çağrı Merkezini arıyorum, sağ olsunlar beni alıp diyaliz merkezine götürüp ardından tekrardan evime geri getiriyorlar. Bu hizmeti düşünenlerden, yapanlardan Allah razı olsun” dedi.
Covid-19 salgınına karşı nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat ediliyor. Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil hizmetinde çalışan personelin kişisel koruyucu malzemeleri; yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşa hizmet ediliyor. Ayrıca araçlara her gün Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Aylık bin 200 diyaliz hastasına hizmet veriliyor. Salgın boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern 22 adet hasta nakil araçlarıyla Kocaeli’nin her köşesinde yatalak ve yürüyemeyen hasta vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Hizmetten yararlanmak isteyenlerin 153 Çağrı Merkezini aramaları gerekiyor.

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