Büyükşehir’den havuz işletmelerine eğitim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covıd-19) salgınında girilen yeni normallerle beraber tekrar açılan havuz işletmeleri çalışanlarına hijyen ve alınacak önlemler hakkında eğitim verdi.

Dünya’yı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Koronavirüs Salgını’na karşı ülke çapında verilen ulusal mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile geçici süre kapanan havuz işletmeleri, yeni normallerle beraber girilen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehber kapsamında bir dizi önlemlerle yeniden açıldı. Bu kapsamda çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı, havuz işletmelerinde cankurtaran ve çalışan personellere yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde, Covıd-19 tanım bulaş yolu ve alınacak önlemler, kişisel hijyen kuralları, yüzme havuzlarında alınması gereken önlemler başta olmak üzere açık ve kapalı yüzme havuzu, havuz temizliği ve dezenfektasyonu, havuz çevresinde alınacak tedbirler üzerine bilgiler aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitimlere 48 çalışan katıldı.

